Zmagala in izpolnila normo za svetovni pokal

Karen Hervat je preskočila prvo resno oviro na mejniku svoje lokostrelske kariere: konec tedna je osvojila pomembno državno tekmo v Cantalupi pri Turinu, kar ji omogoča, da bi lahko od 18. do 24. aprila nastopila na prvi etapi svetovnega pokala v mestu Antalya v Turčiji. Državna lokostrelska zveza bo seznam potnic za Turčijo objavila v prihodnjih dneh. Hervatova je z odlični,m nastopom izpolnila normo za nastop v svetovnem pokalu, ki znaša 1280 točk. Karen, ki bo junija dopolnila 21 let, jih je osvojila 1291. V nedeljskih kvalifikacijah na razdalji na 70 metrov, po katerih je bila 4., je obenem izboljšala osebni rekord, ki zdaj znaša 648 točk. V soboto je bila članica letalske vojaške ekipe (Aeronautica Militare) in tržaškega kluba Trieste Archery Team, ki ga vodi trener Moreno Granzotto, tretja in je zbrala 643 točk. V nedeljskih finalnih dvobojih je bila lokostrelka iz Hrvatov pri Borštu v dolinski občini izjemno natančna. V četrtfinalu je premagala državno prvakinjo Vanesso Landi s 7:1. V polfinalu je Hervatova premagala paralimpijsko lokostrelko Elisabetto Mijno, ki je pred tem v kvalifikacijah popravila svetovni paralimpijski rekord (665 točk). Končni izid je bil 6:4. V finalu pa si je Karen s 6:2 privoščila zmagovalko bronaste olimpijske kolajne lani v Tokiu Lucillo Boari. Hervatova je bila pri strelih izjemno natančna, saj je puščico vedno merila v rumeno barvo.Hervatova je v zveznem centru v Cantalupi nato trenirala do torka. V sredo pa se je vrnila domov in priprave na prihodnja tekmovanja nadaljuje v športnem centru Gaje na Padričah, kjer trenirajo člani tržaškega društva. Prva etapa svetovnega pokala bo, kot smo že napisali v Turčiji, druga pa bo od 20. do 26. junija v Parizu. Italijansko državno prvenstvo bo od 26. do 28. avgusta v Oderzu v Venetu. Letošnja sezona je prehodnega značaja, saj ne bodo še delili olimpijskih vozovnic za Pariz 2024.