Zmagalo le Sovodnje, spodrsljaj Krasa

NOGOMET

ELITNA LIGA

Azzurra Premariacco – Juventina 0:0

Juventina: Mecchia, Munzone, Brichese, Piscopo (Zanolla), Colavecchio, Russian, Novati (Botter), Gambino, Pillon, Lombardi, Specogna (Tuan). Trener: Bernardo.

Ekipa iz Štandreža je v Premarjagu osvojila pomembno točko proti domači ekipi, ki naj bi se letos borila za zgornji del lestvice. V prvem polčasu je bila igra enakovredna, v drugem pa je prevzela pobudo v svoje roke Juventina, ki pa ni uspela zatresti domače mreže. Slaba novica je, da se je proti koncu tekme poškodoval (koleno) Stefano Novati. Poklicali so rešilec, a naposled je v bolnišnico v Tržič, kjer so mu že naredili prve izvide, odšel z očetom.

PROMOCIJSKA LIGA

Kras Repen – Cormonese 0:1 (0:0)

Strelec: 57. Bregant 11-m

Kras Repen: Bužan, S. Ferluga (Degrassi), Badžim, Rajčević, Dukić, Catera, Perhavec, Tuiach (Ačić), Paliaga, Kuraj (Lukač), Sancin (Pitacco). Trener: Kneževič.

V uvodnem krogu promocijske lige je Kras Repen nekoliko nepričakovano na domačem igrišču izgubil proti ekipi iz Krmina, pri kateri igrata nekdanja nogometaša Juventine vratar Daniele Bigaj in Luca Paravan (tudi ex Kras). Ključni dogodek se je zgodil v uvodnem delu drugega polčasa, ko je Anže Kuraj s prekškom zaustavil nasprotnikovega nogometaša v kazenskem prostoru in sodnik je pokazal na beliko piko. Gostje so povedli. Kras je nato igral še bolj napadalno, a gostitelji so tvegali, da jih gostje še drugič kaznujejo.

1. AMATERSKA LIGA

Mladost – Mariano 1:5 (0:2)

Strelec za Mladost: 53. Mauri (1:3)

Mladost: Picotti, Novak, Pers (Padoan), Mauri, Lavrenčič, M. Faidiga, F. Gerin, R. Faidiga, Vera (Tomsič), Soban, Terpin. Trener: Arrisicato.

Prenovljena Mladost je opravila krstni nastop proti solidnemu Marianu z visokim porazom. Gostje, ki so lani izpadli iz promocijske lige, letos ciljajo visoko. Mladost pa se bo letos borila za obstanek. Častni gol je na začetku drugega polčasa zadel Mauri. Pri Marianu, ki ga vodi slovenski trener Damir Likar, igra tudi lanski nogometaš Mladosti Juri Ocretti.

Aquileia – Breg 2:0 (2:0)

Breg: Blasevich, Giuffre (Udovicih), F. Spinelli, Frangini, Andreasi, S. Spinelli, Carbone (Renar), Delvecchio (Capraro), Sabadin (Ciacchi), Vianello, M. D’Alesio. Trener: Biloslavo.

Rdeči kartoni: Sabadin, Frangini in trener Biloslavo.

Breg ni najbolje opravil krstnega nastopa v 1. amaterski ligi. Dve napaki v prvem poplčasu sta bili usodni za goste, ki so v drugem polčasu končali tekmo z devetimi igralci.

Romana – Sovodnje 0:2 (0:1)

Strelca: 25. J. Visintin; 80. M. Juren

Sovodnje: Zanier, A. Juren, Umek, Rijavec, Feri, Petejan, Peressini (Marassi), Kožuh, J. Visintin, Klančič, M. Juren. Trener: Marko Fajt (Trangoni je bil izključen).

Sovodnje so na najlepši način začele novo sezono v skupini C 1. amaterske lige. V Tržiču so belo-modri premagali Romano. V prvem polčasu je zadel Jason Visintin, v drugem pa je piko na i postavil Martin Juren. Dodati moramo, da so nogometaši Sovodenj nastopili z zelo okrnjeno postavo.