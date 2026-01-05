»Zmage se lahko veselimo vsi Slovenci v Italiji«

»Pokalni naslov bomo v Štandrežu praznovali ves teden,« je po nedeljski zmagi z 2:0 v finalu pokala nogometne elitne lige proti Sanviteseju dejal predsednik Juventine Marco Kerpan, ki je še dodal: »Čestitati moram celotni ekipi, trenerju, društvu ... na pokal smo lahko ponosni prav vsi v Štandrežu in vsi Slovenci v Italiji, vsa društva, ki se združujejo v ZSŠDI. S to skupino smo skupaj nekaj let. Uspehe gradimo iz sezone v sezono,« je v mikrofon voditelja TV12 Medianordest Massima Radine po nagrajevanju na igrišču v Guminu še ponosno poudaril Kerpan, za katerega je pokalni uspeh eden izmed vrhuncev v svojem skoraj tridesetletnem predsednikovanju ter vodenju štandreškega kluba.

»Pokal je bil eden izmed ciljev, ki smo si ga zadali na začetku sezone. Zadeli smo v polno in na to smo vsi ponosni,« je ocenil napadalec Juventine Thomas Breganti, ki je bil po oceni številnih eden izmed najboljših na igrišču v finalu v Guminu. V drugem polčasu je zadel drugi gol rdeče-belih, ki je zapečatil usodo Sanviteseja.

»Zmaga Juventine je bila zaslužena. Mi smo bili za razred slabši. Zdaj se moramo spet zbrati in misliti na obstanek v ligi,« je športno priznal trener Sanviteseja Giuseppe Vittore.

ELITNA IN PROMOCIJSKA LIGA ŽE JUTRI

Prvenstvo elitne lige bo na sporedu že jutri, v torek. Juventina zaradi pokalnega finala ne bo igrala. Tekmo proti Chionsu (ob 20. uri v Štandrežu) bo nadoknadila v sredo, 14. januarja. Isti dan bo tudi dvoboj med vodilnim UFM in Sanvitesejem. Kras bo jutri ob 14.30 v Repnu gostil Pro Fagagno. V drugem krogu drugega dela, v nedeljo, 11. januarja, bosta obe ekipi slovenskih društev igrali v gosteh: Juventina v Fagagni in Kras v Morteglianu z ekipo LME. Jutri bo na sporedu tudi prvi krog drugega dela v promocijski ligi. Sistiana Sesljan bo ob 14.30 igral v Tržizmu proti Tricesimu. Sesljanski »delfini« bodo nato v nedeljo igrali v Vižovljah proti Corvi.