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Športna nedelja

Zmagi Juventine in Sesljana

Sesljanski »delfini« so tesno zmagali v Pasianu, Juventina je vse tri točke osvojila na »domači« tekmi v Mošu

Jan Grgič |
FJK |
13. sep. 2026 | 19:52
    Zmagi Juventine in Sesljana
    Derbi v Križu med Vesno in Mladostjo se je končal z zmago kriških »lastovk« (TEDESCHI / FOTODAMJ@N)
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NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Teor 2:1 (2:0)

Strelci: 35. Hoti, 43. Russian 11-m; 48. Vidoni (T)

Juventina: De Mattia, Loi, Loggia (Vecchiato), Kogoi, Russian, Bevilacqua, Kanapari (Mantovani), Piscopo (Petejan), Carnese (Sgambella), Lesjak, Hoti (Liut). Trener: Buonocunto.

Rdeča kartona: Loi (J) in Catania (T)

PROMOCIJSKA LIGA

Union Pasiano – Sistiana Sesljan 2:3 (0:2)

Strelci: 27. Riccio, 45. Riccio; 56. Bolgan (UP), 72. Bolgan (UP), 95. Villatora

Sistiana Sesljan: Grubizza, Zenjili (Tomasetig), Gruden, Bonivento (E. Colja), Ciliberti, Almberger, Villatora, Madotto (Interlandi), Riccio (Ciubotaru), Gotter, Triglione (Francioli). Trener: Sestan.

Nogometaši Sesljana so v drugem krogu promocijske lige zmagali v Pasianu šele po zadetku Villatore v peti minuti sodnikovega dodatka. Sesljanski »delfini« so že po prvem polčasu vodili z 0:2, a nato so jih domačini v drugem polčasu dohiteli.

POKAL 2. IN 3. AL

Vesna – Mladost 3:0 (2:0)

Strelci: 28. Sancin, 31. Franzot, 83. Venutti 11-m

Vesna: Bremec, Frangini, Taucer, Čermelj (Sosič), Venutti, Petković, Sancin, Matuchina (Marchesan), Franzot, F. Kaurin, Lizza. Trener: F. Jurincich.

Mladost: Zanier (N. Peric), Papais (Lala), Komjanc, D. Peric, S. Lakovič, Bondarenko (Svetlič), D. Dreassi, Trevisan, Vera, Cajić, Cechet (M. Dreassi). Trener: Černe.

Pro-Secco – Sovodnje 2:2

Pieris – Primorje 1924 4:0

Primorje 1924: Favento, Miniussi, Massimi, Chiatto, P. Kaurin, Merkuza, Valenti, Kralj, Bari, Pahor (Kopinšek), Paoletti, Pella.

Zarja – Primorec

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