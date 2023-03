Zmagovita serija Doma se je prekinila

Dom – Gradisca 65:77 (14:21, 33:45, 49:63)

Dom: Cossaro 9 (3:5, 3:9, 0:2), Abrami 10 (2:3, 4:7, 0:4), Lazić 6 (2:2, 2:8, 0:3), M. Zavadlav 2 (-, 1:4, 0:3), G. Zavadlav 10 (2:3, 1:4, 2:5), Devetta 5 (1:3, 2:4, 0:1), Cej 7 (1:5, 3:3, -), Pahor 11 (-, 1:2, 3:3), Ballandini 5 (1:2, 2:9, 0:4), Menis, Demartin in Miklus nv. Trener: Grbac.

Domovi košarkarji so prekinili serijo štirih zaporednih zmag. V 24. krogu D-lige so na domačem igrišču zasluženo izgubili proti Gradisci s 65:77.

Začetek tekme je bil sicer povsem izenačen. Domačini so v prvih petih minutah držali stik z gosti in občasno tudi rahlo vodili. Že ob koncu prve četrtine pa je Gradisca prevzela pobudo in začela večati prednost. Na glavni odmor so gostje odšli že z 12 točkami naskoka (33:45). Domova igra v napadu je povsem zastala, obramba pa ni uspela ustaviti razigranih nasprotnikov.

Ob koncu tretje četrtine, ki se je zaključila z izidom 49:65, je že kazalo na gladko zmago Gradisce. Goriški košarkarji pa so slabih šest minut pred koncem tekme prišli na 8 točk zaostanka (60:68), tri minute in pol pred koncem pa so zaostajali le še za tri točke (65:68). To pa je bilo dejansko tudi vse, kar so zmogli. Domačini do konca dvoboja niso več zadeli, gostje pa so še zadnjič pobegnili in prišli do uspeha.

Dom je tokrat povsem zatajil pri metu z razdalje (5:25 za tri točke), tudi v obrambi pa ni zaigral tako učinkovito kot na prejšnjih tekmah. Med posamezniki velja omeniti dobro igro mladega Luke Pahorja (letnik 2005), ki je bil z 11 točkami (3:3 za tri) najboljši Domov strelec.