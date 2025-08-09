Znan spored pokalnega tekmovanja elitne in promocijske lige

Deželna nogometna zveza FIGC LND je objavila spored pokalnega tekmovanja za elitno in promocijsko ligo.

V italijanskem pokalu elitne lige bo nastopalo 18 ekip, med katerimi sta tudi Juventina in Kras Repen. Ekipe so razdeljene v šest skupin. Štandreško moštvo bo igralo v skupini E s Tolmezzom Carnio in Fontanafreddo, repensko pa v skupini D s Codroipom in ekipo Fiume Veneto-Bannia. Obe slovenski enajsterici bosta v uvodnem krogu, ki bo na sporedu v soboto, 23. avgusta, nastopili na domačem igrišču. Juventina bo gostila Tolmezzo Carnio, Kras Repen pa ekipo Fiume Veneto-Bannia. Začetek tekem je predviden ob 17. uri. Tekme drugega kroga bodo na sporedu že v sredo, 27. avgusta, ob 20. uri, tekme tretjega kroga pa v nedeljo, 31. avgusta, ob 16. uri.

Zmagovalci prvega kroga bodo v drugem prosti, v primeru izenačenja bo počivala ekipa, ki je prvo tekmo odigrala v gosteh, medtem ko se bosta v tretjem krogu pomerili postavi, ki si pred tem še nista stali nasproti. V izločilne boje bo napredovalo šest prvouvrščenih ekip in dve najboljši drugouvrščeni, skupno torej osem ekip. Četrtfinalni dvoboji (na dve tekmi) bodo 8. in 29. oktobra, polfinalna obračuna (prav tako na dve tekmi) pa 19. novembra in 3.decembra. Deželni finale bo na sporedu v nedeljo, 4. januarja, v Guminu.

V italijanskem pokalu promocijske lige (prav tako 18 ekip in šest skupin) je Sistiana Sesljan uvrščen v skupino D s Fiumicellom in ekipo Trieste Victory Academy. V uvodnem krogu (v soboto, 30. avgusta, ob 17. uri) bo Sistiana Sesljan v Vižovljah gostil Fiumicello. Tekme drugega kroga bodo v sredo, 3. septembra, ob 20. uri, tekme tretjega pa šele v sredo, 8. oktobra ob 20. uri. Četrtfinalni obračuni bodo na vrsti 29. oktobra in 19. novembra, polfinalna dvoboja pa 11. februarja in 4. marca. Termin in prizorišče deželnega finala še nista določena. E.P.