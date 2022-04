170 let varnosti in nadzora

»Vsem stojimo ob strani,« je geslo, ki spremlja policijo v boju proti kriminalu in pri asistenci državljanom, ki so potrebni pomoči. »Geslo je zgovorno in v sebi nosi zahtevnost nalog, ki jih policija vsak dan opravlja,« se je z besedami predsednika italijanske republike Sergia Mattarelle včeraj v dvorani trgovinske zbornice na Borznem trgu začela slovesnost ob 170-letnici ustanovitve italijanske policije. Pozdrave sta poslala tudi šef italijanske policije Lamberto Giannini in ministrica Luciana Lamorgese.