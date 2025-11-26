Sredi Trsta kar 71 božičnih stojnic

December se bliža hitrih nog in mesto se pripravlja na praznični čas. V kratkem bodo prižgali pisane lučke po ulicah in okrasili že postavljena božična drevesa, nazadnje bo napočil čas za lesene hišice božičnega sejma, ki bo vabil mimoidoče po mestnih ulicah. Sejem, ki ga prirejata Občina Trst in Terziaria Trieste oz. zveza Confcommercio, bo letos potekal od 7. decembra do 6. januarja, in sicer s tradicionalnimi lesenimi hišicami na ulicah Torri in Ponchielli, na Ponterošu in na Borznem trgu. Na Trgu sv. Antona, kjer je sejem redno domoval, so pravkar odprli delovišče, tako da bo območje nedostopno.

Tržaška podžupanja Serena Tonel in podpredsednica zveze Confcommercio Elena Pellaschiar sta predstavili letošnjo, že trinajsto izvedbo sejma, ki bo gostil 71 hišic - 28 jih bo ponujalo živilske izdelke in omogočalo degustacijo dobrot in sladic, ostali pa bodo ponujali raznovrstne izdelke, primerne za božična darila. 25 odstotkov razstavljavcev bo krajanov, ostalih 75 odstotkov se bo v Trst pripeljalo iz drugih dežel oz. iz tujine - iz Avstrije, Francije, Litve, Srbije, Slovenije, Rusije, z Madžarske in s Hrvaške.

Hišice bodo ponujale svoje blago vsak dan med 10. in 20. uro, ob petkih in sobotah pa do 21. ure. Med prazničnimi stojnicami se bodo najmlajšim v veselje sprehajali animatorji v božičnih oblačilih in mogoče se bo fotografirati z njimi, med ulicama Torri in Ponchielli pa bodo nastopali ulični umetniki, pevci in glasbeniki.