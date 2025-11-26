Na delovišču bolnišnice vse miruje

Na delovišču katinarske bolnišnice vse stoji. Kot je znano, je podjetje Rizzani de Eccher, ki izvaja dela, ponovno padlo v globoko finančno krizo. Nadaljujejo se le dela na kardiološkem oddelku, za katera so zadolženi podizvajalci družbe Fida. Nad nastalim stanjem in nad pristopom, ki ga ima Dežela FJK do poteka del, se pritožujejo opozicija v deželnem svetu ter drugi predstavniki leve sredine, zlasti zdravniki, ki ponovno opozarjajo, da načrt za prenovo bolnišnice ne upošteva smernic Svetovne zdravstvene organizacije.

Tržaška bolnišnica je že leta objeta v gradbišče, kar med bolniki ustvarja slabo kri. V načrtu se je pred leti pojavila pediatrična bolnišnica Burlo Garofolo, ki jo dežela namerava seliti iz Istrske ulice na Katinaro, a ne brez polemik in premislekov. »Burlo bodo razdelili na sedem. Toliko bo namreč izpostav, ki se bodo ukvarjale z zdravjem otroka in ženske, kar bo onemogočalo celovito obravnavanje pacientov. Ko smo se pripravljali na transplantacijo pri pediatričnem pacientu, na primer, smo se na kraju specialisti posvetovali, hitro in učinkovito, brez posrednikov. Naj Burlo ostane, kjer je,« je danes v zeleni dvorani palače deželnega sveta na Trgu Oberdan povedal Marino Andolina, upokojeni pediater in pionir na področju presaditve kostnega mozga pri otrocih z levkemijo, »tržaški načrt ne upošteva potrebe oddelka, kar pomeni, da posegov v Trstu ne bo mogoče izvajati,« je pojasnil, »kirurgi se bodo selili v videmsko bolnišnico.«

Da sobivanje gradbišča z vsakdanjim delovanjem bolnišnice postaja neznosno, pa je povedal bivši direktor katinarske urgence Walter Zalukar.