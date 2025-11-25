Za pravice žensk na ulici več kot 500 ljudi

Več kot 500 ljudi je danes pod večer stopilo na ulice tržaškega mestnega središča. V en glas za odpravo nasilja nad ženskami. Dobro obiskan protest je ob 25. novembru, mednarodnemu dnevu za odpravo nasilja nad ženskami, priredilo feministično društvo Non una di meno.

Protestniki in protestnice so s transparenti med drugim zahtevali uvedbo spolne vzgoje v italijanskih šolah. Glas so dvignili tudi proti patriarhatu in zavzeli jasno mirovniško stališče, proti vsem vojnam, ki divjajo v svetu. Obenem so opozorili na težave v zvezi z zapiranjem tržaških družinskih posvetovalnic.