Ko bodo vse preboleli, bodo razmislili o poklonu Giovanniju

»Opravičujemo se, da se nismo prej odzvali, a tragedija nas je tako pretresla, da smo šok morali preboleti s pomočjo psihologov in psihoterapevtov. Za nami so naporni dnevi in žal se še ni končalo.« To so besede, ki jih je po današnjem pogrebu devetletnega Giovannija z nami delila Lučka Križmančič, ravnateljica Večstopenjske šole Josip Pangerc, pod katero spada tudi miljska Osnovna šola Albina Bubniča. Slednjo je obiskoval pokojni Giovanni, ki ga je pred dvema tednoma umorila njegova mama. Ravnateljica se je zahvalila Občini Milje za posluh in podporo ter tudi tistim, ki so pred šolo postavili karabinjerje, saj je bilo zaradi medijskega pritiska potrebno zagotoviti varnost. Kot je povedala sogovornica, je bil pritisk medijev z drugih koncev večji kot pritisk lokalnih medijev.

Na vprašanje, ali bodo poskusili tragedijo, ki jih je doletela, spremeniti v kaj dobrega, je ravnateljica zagotovila, da bodo to storili. Idej imajo veliko, morda bodo na vrtu postavili klopco ali posadili drevo. »A za vse to je zdaj še prezgodaj razmišljati. Najprej moramo vse preboleti, potem bomo videli, kako naprej,« je povedala in dodala, da je ponosna na četrtošolce in petošolce, ki so s svojimi učiteljicami in starši prišli na pogreb.

In prav po njihovi zaslugi je bilo med žalno mašo slišati tudi slovensko besedo. Učiteljica verouka Alexa Gherbassi je v slovenskem jeziku prebrala drugo berilo. Ena od učiteljic pa je posredovala sporočila sošolcev. Eden od teh je zapisal, da bo Giovanni za vedno ostal v njihovih srcih. »Kjer koli si zdaj, v svetlobi naj bo tvoj raj,« je svoje misli ubesedil. Drugi sošolec se Giovannija spominja takole: »Giovanni, zelo te imam rad. Hvala za vse, kar si mi dal. Hvala za piškotke, ki si jih delil z menoj. Ti me zdaj vidiš v šoli, tudi jaz te vidim, a skozi oblake. Kogar imaš rad, nikoli ne umre. Je samo daleč, daleč tam nekje.«