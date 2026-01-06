25 let filmskih snemanj v FJK

Deželni filmski center FVG Film Commission ob svoji 25. obletnici delovanja ponuja vpogled v svet filmov, ki so nastali na območju Furlanije - Julijske krajine. V sredo, 7. januarja, se med gledališčem Miela in sosednjo Hišo filma (na Trgu Duca degli Abruzzi 3) začenja niz srečanj in projekcij, ki jih bodo brezplačno ponujali do 14. januarja. V fokus postavljajo dialog med kinom, avtorji in ozemljem ter nasploh opravljeno delo filmskega centra Film Commission, ki spremlja in podpira produkcije v FJK.

Do 27. februarja bo v Hiši filma na ogled tudi razstava 25 anni di FVG Film Commission, un racconto per immagini di film girati in regione, ki so jo odprli konec decembra, jutri ob 18. uri pa jo bodo uradno predstavili javnosti. Pol ure kasneje bo v dvorani gledališča Miela v videopovezavi spregovoril režiser Marco Bellocchio, v gledališki dvorani pa bo prisoten igralec in producent Pier Giorgio Bellocchio. Pogovor bo vodila novinarka Elisa Grando, poudarek bo na izkušnji režiserja, ki je svoj film Bella addormentata snemal skoraj v celoti na deželnem ozemlju. Film bodo predvajali ob 20. uri.