37 dolinskih srednješolcev se je potopilo v slovenski jezik

Med 14. in 18. septembrom je 37 učencev obeh prvih razredov prvostopenjske srednje šole Simona Gregorčiča iz Doline preživelo teden dni v Ljubljani na jezikovni izkušnji. V slovenski prestolnici so namreč imeli priložnost, da so izboljšali svoje jezikovne kompetence, obogatili svoje jezikovno znanje, vadili sproščeni pogovor in nenazadnje opravili prve korake na poti samostojnosti.

Lanska, prva izvedba jezikovnega tedna, je bila nadvse uspešna, tako da je bilo nadaljevanje po tej poti tudi v novem šolskem letu naravna odločitev. Pa tudi, ker sta družba Siot Tal in Zadružna kraška banka Trst Gorica tudi letos potrdila finančno podporo projektu. Njima se je letos pridružila tudi Slovenska kulturno-gospodarska zveza.Učenci prvih letnikov so včeraj v dolinski občinski sejni dvorani, kjer jim je dobrodošlico izrekel župan Aleksander Coretti, zbranim predstavili svojo izkušnjo. Od ponedeljka do petka so bili nastanjeni v semenišču, kjer so tudi jedli. Dopoldneve so preživljali na Filozofski fakulteti, kjer so se udeleževali jezikovnih delavnic, popoldneve pa so izkoristili za spoznavanje Ljubljane in njenih zanimivosti - obiskali so grad, naravoslovni muzej in botanični vrt so povedali in vsi v en glas potrdili, da bi izkušnjo prav gotovo ponovili. Navdušeni pa so bili tudi profesorji, ki so jih spremljali, in sicer Sanja Širec, Martin Vidali, Petra Kobau, Katja Mignozzi in Ksenja Žerjal.

Finančno so projekt podprli družba Siot Tal, bančni zavod ZKB in po novem tudi SKGZ. »Hvala, ker verjamete v projekt. Organizacija ni lahka, saj zahteva veliko dela, srečanj in dogovarjanj, vendar prepričani smo, da je to edini način, da slovenskemu jeziku ponudimo neko ogrodje, saj ga danes ogroža več faktorjev,« je dejala ravnateljica Večstopenjske šole Josipa Pangerca Lučka Križmančič.