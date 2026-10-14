Poudarila je pomen dvojezičnega šolstva v Avstriji

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je v torek na Dunaju v pogovoru z avstrijskim ministrom za izobraževanje Christophom Wiederkehrjem poudarila pomen ohranjanja in razvoja slovenskega ter dvojezičnega izobraževanja v Avstriji. Udeležila se je tudi slovesnosti ob 40-letnici Centra avstrijskih narodnih skupnosti.

Ministra Lep Šimenko in Wiederkehr sta po navedbah urada za Slovence v zamejstvu in po svetu v pogovoru posebno pozornost namenila zagotavljanju ustreznih pogojev za učenje in uporabo slovenskega jezika ter ohranjanju slovenske narodne in kulturne identitete.

Govorila sta tudi o uresničevanju 7. clena avstrijske državne pogodbe, ključnega za varstvo pravic slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem in Štajerskem. Ministrica je ob tem izpostavila pomen zagotavljanja manjšinskih pravic, zlasti na področju izobraževanja in uporabe slovenskega jezika, ter nadaljnjega dialoga in sodelovanja med državama.

Glede Višje šole za gospodarske poklice v Št. Petru pri Šentjakobu v Rožu, ki ima pomembno vlogo pri izobraževanju mladih in ohranjanju slovenščine na avstrijskem Koroškem, a je njen obstoj pod vprašajem, je avstrijski minister poudaril, da je ohranitev šole tudi v interesu Avstrije. Ob tem je izrazil pripravljenost za iskanje rešitev v okviru svojih pristojnosti.

Ministrica je poudarila, da sta odprt dialog in tesno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo ključna za dolgoročno ohranjanje in razvoj slovenske narodne skupnosti ter uresničevanje njenih pravic.

Lep Šimenko se je na Dunaju udeležila tudi slovesnosti ob 40-letnici delovanja Centra avstrijskih narodnih skupnosti (CAN), ki spodbuja medsebojno sodelovanje, dialog in razumevanje med narodnimi skupnostmi v Avstriji ter krepi zavedanje o njihovem pomenu kot dragocenem delu družbe. Ministrica je v nagovoru poudarila pomen ohranjanja maternega jezika, kulture in narodne identitete ter medsebojnega spoštovanja in sodelovanja, ki bogatita avstrijsko družbo in prispevata k njeni raznolikosti.