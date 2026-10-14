Na Barcolani več kot pol milijona obiskovalcev

Barcolana še naprej raste. Letošnja izdaja je v desetih dneh privabila rekordnih 550 tisoč obiskovalcev (62 % teh med soboto, 10., in nedeljo, 11. oktobra), ki so se udeležili dogodkov, srečanj, zabav in seveda regat. To število presega celo podatek, ki so ga zabeležili ob jubilejni 50. izvedbi regate za Jesenski pokal. Na nedeljski regati je bilo letos vpisanih 1858 jadrnic, v Tržaškem zalivu je bilo po prvih ocenah organizatorjev približno 21 tisoč ljudi. V okviru 58. Barcolane so priredili več kot 500 dogodkov na 100 različnih lokacijah. Vlaki, ki so peljali v Trst, so bili tako polni, da je moralo podjetje Trenitalia v noči na soboto uvesti dodatno vožnjo. Med Barcolano so našteli rekordnih 70 tisoč potnikov, šest tisoč več kot lani.

Podatke je danes predstavil predsednik jadralnega društva SVBG (prireditelja Barcolane) Mitja Gialuz. »Delali smo na tem, da bi se realnost Barcolane letos čim bolj približala njenemu geslu Be Barcolana, in sicer, da bi se udeleženci tega praznika počutili del neke skupnosti,« je dejal Gialuz. Javno se je zahvalil vsem, ki so prispevali k uspehu jadralnega praznika in najbolj množične regate na svetu. Obenem je poudaril, da bolj kot na rekorde bodo v prihodnjih edicijah stavili na vse višjo kakovost dogodka, ki je že dokazal, da lahko doseže res pomembne razsežnosti.

Med najpomembnejšimi rezultati je za organizatorje množično sodelovanje krajevne skupnosti. Na razpisu Candida il tuo evento, s katerim so zbirali prijave društev, umetnikov in drugih organizacij, so prejeli 110 prijav. Projekta Be Community se je udeležilo 109 trgovin, lokalov in drugih ustanov, ki delujejo na območju Kavane in Terezijanske četrti. Skupno je na letošnji Barcolani nastopilo kar 244 glasbenikov.

V Naselju Barcolana so namestili 210 zložljivih kontejnerjev, katerim je treba dodati še 62 šotorov in tri večja območja, namenjena gostincem. V naselju in zunaj njega je našlo prostor sto razstavljavcev. Pri organizaciji jadralnega praznika je sodelovalo 1387 ljudi, ki so poskrbeli tudi za več kot 1200 premikov plovil med dogodkom.