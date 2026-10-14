Delfino verde je vse bolj priljubljen

Poletne večerne plovbe ladje podjetja Delfino verde med Trstom in Miljami, ki so jih na prošnjo miljske občine uvedli že drugo leto zapored, so med potniki zelo priljubljene. V primerjavi z lanskim poletjem se je število potnikov med julijem in oktobrom v večernih urah povečalo za 14 odstotkov (s 6377 na 7253). Tudi število potnikov dnevnih plovb je v porastu. Junija jih je bilo na motorni ladji 20.969 (lani 20.253), julija pa 23.886 (lani 22.291). Avgusta jih je bilo 25.496 (lani 24.644), septembra 23.253 (lani 20.577). Od začetka leta je pomorsko povezavo izbralo 170.225 potnikov. Na ladji Delfino verde je potovalo 9692 koles. Podatki v primerjavi z lanskimi že kažejo na porast.

»Pozitiven rezultat je dokaz učinkovite strategije,« je komentiral miljski župan Paolo Polidori. Podžupan Nicola Conte pa je poudaril, da pomorska povezava ni zgolj prevoz, postala je pravo turistično doživetje