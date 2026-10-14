Odkrili so DNK neznanega moškega

Novo izvedensko poročilo o smrti Liliane Resinovich ne prinaša odločilnega preobrata v preiskavi. Na nekaterih dokazih so odkrili sledi DNK doslej neidentificiranega moškega, medtem ko DNK njenega moža Sebastiana Visintina niso našli.

Trije izvedenci so predložili poročilo o genetskih in drugih preiskavah dokazov. Ugotovitve bodo obravnavali na naroku 30. oktobra. Iz dokumentacije izhaja, da so na vrvici, najdeni okoli vratu pokojne, odkrili samo DNK pokojne. Na vrvici, s katero je imela povezane ključe, pa so zaznali kompleksna genetska profila, ki kažeta na prisotnost za zdaj neznanega moškega. Njegove identitete niso mogli povezati niti z Visintinom, edinim osumljencem v primeru, niti z drugimi moškimi, od katerih so že odvzeli vzorce DNK.

Primerjava vlaken na oblačilih umrle in jakni, ki jo je Visintin nosil na dan njenega izginotja, močno podpira možnost neposrednega stika med oblačili. Vendar je ta stik mogoč tudi zato, ker sta zakonca živela skupaj in sta jakni hranila na istem obešalniku.Na oblačilih, torbici, uri, plastenki in črnih vrečkah, v katerih so našli truplo, niso odkrili DNK Visintina ali drugih že preverjenih moških. Preiskave prav tako niso potrdile povezave med obutvijo pokojne in moževo delavnico za brušenje nožev.