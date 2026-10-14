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Lokalna policija

Na novih mopedih še hitreje po mestu

Tržaški lokalni policisti so prejeli v uporabo šest motornih koles Piaggio Liberty

Spletno uredništvo |
Trst |
14. okt. 2026 | 16:23
    Na novih mopedih še hitreje po mestu
    Mali mopedi so kot nalašč za prebijanje skozi tržaški promet( Lokalna policija )
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Tržaški lokalni policisti bodo na novih mopedih še lažje opravljali nadzor tržaških ulic. Šest motorjev znamke Piaggio Liberty so pripadniki lokalne policije dobili v uporabo pred mesecem dni. Manjši motorji z delovno prostornino 150 kubičnih centimetrov so bele in modre barve, prejeli so jih v uporabo lokalni policisti, ki delajo na postajah v ulicah Giulia, Locchi in Revoltella. Z malimi in agilnimi mopedi se bodo lokalni policisti brez težav prebijali skozi mestni promet in čez dan opravljali nadzor na ulicah. Zadovoljstvo nad novo pridobitvijo je izrazila tudi občinska odbornica za varnost Caterina De Gavardo.

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