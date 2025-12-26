400 ljudi na dobrodelnem božičnem kosilu

Najlepši božič je tisti, ki ga preživimo v družini. Če je družina tako velika in povezana, kot je Skupnost svetega Egidija, potem je božič nepozaben praznik, poln radosti, ljubezni in solidarnosti. Približno 400 je bilo letos gostov skupnosti, ki so se zbrali na božičnem kosilu v Kongresnem centru Starega pristanišča. Prostore je dala v brezplačno uporabo družba Trieste Convention Centre.

»Sami ne zmoremo rešiti težav vsega sveta. Letos pa smo spet dokazali, da je mogoče s skupnimi močmi doseči ogromno. Nihče ne sme ostati sam, tudi tisti ne, na katere večina pozabi. Sporočilo, ki ga želimo predati, je, da nikogar ne smemo zapustiti,« je povedal novi predsednik deželne izpostave Skupnosti sv. Egidija Emanuele Ferri, medtem ko je okoli sto prostovoljcev na praznično okrašene mize prinašalo božično kosilo. Za hrano je že tretje leto zapored poskrbel Pietro Savarese iz restavracije Casa Pepe. Na jedilniku so bili narezek s sirom, lazanje z govejim mesom ter pečenka ali piščančja obara s prikuho. Za sladico pa paneton.

Kosila so se udeležili starejši občani, pa tisti, ki jim skupnost razdeljuje humanitarno pomoč. Veliko je bilo beguncev, ki so v Trst prišli prek humanitarnih koridorjev. Manjkali niso niti »prijatelji z ulice«, kot prostovoljci imenujejo reveže, ki jim med letom delijo sendviče in čaj. Gostom sta družbo delala tudi tržaški škof Enrico Trevisi in občinski odbornik za socialo Massimo Tognolli.

Otroci vseh narodnosti so se brezskrbno podili in igrali. Da je bilo vzdušje na višku, je poskrbel Božiček, ki je s škrati vsakemu izročil darilo, lepo in novo. Predvsem pa z imenom prejemnika, da je res vsakdo občutil čarobnost božiča.