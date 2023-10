85-letna gospa ujela goljufa

V preteklih dneh je 85-letna Tržačanka prejela telefonski klic. Sogovornik se ji je predstavil kot poveljnik bazovskih karabinjerjev in ji povedal, da je njen sin povzročil nesrečo, zaradi katere je dolžen 11.500 evrov. Takoj je prosila, če se lahko pogovori s sinom in razumela, da je na drugi strani telefonske žice druga oseba. Iznajdljiva upokojenka zato ni nasedla in je z drugim telefonom poklicala na številko 112. Policija je tako še med pogovorom ujela oba goljufa, italijanska državljana stara 48 in 28 let. Zasegli so jima mobilna telefona in avtomobil, ki sta ga najela, ter ju prijavila zaradi goljufije. Kvestor je za prevarantski par tudi odredil prepoved vračanja na območje tržaške občine za štiri leta.

Policija opozarja, da so medtem goljufi na delu z novo prevaro. Starejše občane običajno obiščejo na domu in simulirajo slabost ter prosijo za pomoč, vstopijo v stanovanje in z lahkoto izmaknejo denar ali zlatnino.