Adi Danev za vedno odložil taktirko

Med ljubitelji petja in v širši skupnosti se je v nedeljo pod večer razširila vest, da je Adi Danev za vedno odložil dirigentsko paličico. Tržaški pevovodja, skladatelj in glasbenik je bil star 88 let.

Adija Daneva (Alda Danielija) je poklicna pot vodila na največje svetovne odre: Colon v Buenos Airesu, Opera San Francisco, v Veronsko areno, turinski Teatro Reggio, Fenice v Benetkah ... Kot glavni zborovodja je delal tudi v tržaškem Verdiju, nekaj časa je poučeval na konservatoriju Tartini. Veliko je tudi komponiral. Za svoje delo je prejel veliko priznanj, italijanski predsednik Sergio Mattarella mu je leta 2018 vročil viteški red za zasluge.

Leta 2008 je pri ZTT izšla njegova knjiga Belkanto ali sla po petju, ki »ponuja živahno in pestro pričevanje o več kot pol stoletja dolgi glasbeni karieri, bogat pregled skozi zgodovino petja in, kar je še posebno dragoceno, do potankosti izdelano teorijo o vokalni tehniki«. Leta 2015 pa mu je deželni sedež RAI v Trstu posvetil dokumentarec Aldo Danieli-Danev Duša, telo in srce.