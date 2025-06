Aleksander Furlan - Šandrin bo dobil spominsko ploščo

Pet let je, odkar so Barkovlje ostale brez enega svojih najplemenitejših prebivalcev. Aleksander Furlan - Šandrin ni bil le vsestransko aktiven Slovenec, bil je tudi narečni pesnik, edini med slovenskimi, ki je o morju pesnil v narečju. Šandrinu se bodo jutri poklonili na Oberdanki, kot v narečju Barkovljani imenujejo Ulico della mandria. Na njegovem domu bo SKD Barkovlje odkrilo spominsko ploščo. Zbirališče bo ob 18. uri pred društvenimi prostori v Ulici Bonafata 6.

Zapela bosta Ženska vokalna skupina Adrija in barkovljanski mešani pevski zbor pod taktirko Aleksandre Pertot. Solirala bo Leja Jogan, na harmoniko bo zaigral Štefan Bembi. Nekaj Šandrinovih poezij bo prebrala njegova vnukinja Živa Furlan. Slišati bo pesmi o klancih in ku’rtih, pa pripovedi o lepih Barkovljankah in barkovljanskih razgledih. Ali kot je pisal Šandrin: Hrib n’s varva prute burje, pred name je svet, pred name je murje.