Da na šempolajskem pustnem vozu kraljuje italijanski kuharski mojster Alessandro Borghese, ni ostalo neopaženo. Včeraj so se Šempolajci udeležili pustnega sprevoda v Gorici in tako prvič javno prikazali svoj voz. To je opazil tudi italijanski chef Borghese, ki je na svojem osebnem Instagram profilu delil zgodbo s pustnim vozom in pripisom "Thank you" (hvala).

Profil njegove restavracije pa je delil več fotografij včerajšnje goriške povorke, na katerih je upodobljen Borghese.