»Alo uen« kot izraz uspešne zgodbe

Oxis v Križu je bil precej več kot samo bar, bil je domače in prijetno zbirališče mladih in manj mladih, ki so se družili in veselili ob dobri glasbi. Bar ob pokrajinski cesti, ki vodi v Nabrežino, sta domačina Liliana Bezin in Igor Gustinčič odprla leta 1995, pod silo razmer (izgon s strani lastnika) pa dvanajst let kasneje zaprla v veliko žalost stalnih in občasnih gostov. Do zaprtja je prišlo ravno na noč čarovnic leta 2007 – poslovilno zabavo so takrat naslovili s pomenljivim Alo uen (kriško različico za halloween). Od takrat je minilo petnajst let – Alo uen kot tudi ne Oxis, pa ni šel v pozabo.