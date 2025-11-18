Alpinci (spet) povzročili negodovanje

Teden alpinskega klobuka, ki je prejšnji teden potekal v Trstu, je razplamtel razpravo, v kateri se prepleta odnos do vojske, medijev in do vloge javnih institucij. Tržaški župan Roberto Dipiazza je na facebooku novinarje deželnega RAI označil za »ogabne levičarje«. Razlog za to obtožbo je bila premajhna pozornost, ki naj bi jo v prispevku namenili županu.

Na te očitke se je odzval sindikalni odbor televizijske hiše, ki je izrazil ogorčenje nad županovimi izjavami in opozoril na stopnjevanje žaljive retorike. Dodali so, da noben politik nima pravice posegati v novinarsko avtonomijo in niti odločati o tem, kdo mora pred mikrofon.

Vojaška oprema ni igrača

Dogajanje na Velikem trgu oziroma dejstvo, da so otroke vabili na oklepnik, je vznejevoljilo tudi deželno svetnico FJK Giulio Massolino (Pakt za avtonomijo), ki je vložila svetniško vprašanje. Po njenem mnenju je nevzgojno vojaško opremo in orožje predstavljati kot igrače. Spomnila je, da svet pretresajo številni oboroženi spopadi, zato bi morale javne ustanove spodbujati kulturo miru.