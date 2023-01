Ameriški univerzitetni študentki »profesorici« na Prešernu

Novo leto je na licej Franceta Prešerna prinesel val ameriške svežine. Mladi študentki znane univerze Massachusetts Institute of Technology (MIT) v Cambridgu, Maya Makarovsky in Emily Sullivan, sta se v preteklem tednu za krajši čas preselili v Trst, kjer se preizkušata kot profesorici matematike, naravoslovja, fizike in angleščine ter mentorici debatne metode.

»Vključili smo se v državni projekt, s katerim se MIT povezuje z Italijo, podrobneje z Modeno in Vidmom, od leta 2018 pa tudi z nami. Prvi dve študentki, ki smo jih gostili, sta bili Kitajka in Indijka,« je o gostovanju povedala koordinatorka projekta na liceju Barbara Lapornik. MIT, je dodala, je ena od najboljših univerz na svetu, še zlasti za znanstvene in tehnične predmete, ki nudi svojim študentkam in študentom dragoceno priložnost. S potovanji na drugi kraj sveta se približujejo drugim kulturam in, »v primeru naših gostij, spoznajo druge metode učenja in posredovanja znanja.«

Razgledani študentki sta že bili na našem koncu. 22-letna Emily, doma na Havajih, je že bila gost italijanskega liceja v Mantovi. Priznala je, da so dijaki tržaškega liceja veliko bolj pripravljeni in radovedni. Poznavalka kitajske kulture in jezika, je prepričana, da je poučevanje njeno poslanstvo. Tako kot njena mama, ki je prav tako profesorica, namerava zaključiti študije in stopiti za kateder v vlogi profesorice biologije in matematike. Ležijo pa ji tudi književnost, zgodovina in debatiranje.

Maya, študentka drugega letnika in asistentka-raziskovalka, je doma iz Bostona, ima pa slovanske korenine, saj je njena mama iz Minska, oče pa iz Moskve. Nekaj slovenskih besed že dobro razume, slovenske dijake pa uči matematiko, fiziko in ruščino. Italijo je pred leti obiskala s starši. Obe sta navdušeni nad novo izkušnjo.