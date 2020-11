Andrea Segrè bo prejel zlatega sv. Justa

Letos si je 54. nagrado zlatega sv. Justa prislužil tržaški raziskovalec Andrea Segrè, redni profesor na Univerzi v Bologni ter pobudnik kampanje proti potrati hrane s projektoma Last Minute Market in Spreco Zero, ki je dosegla mednarodno razsežnost.

Posebno priznanje oz. plaketo pa bo prejela tržaška novinarka, nekdanja dopisnica RAI iz ZDA in sedanja dopisnica iz Pekinga Giovanna Botteri. Tako je sklenil deželni novinarski sindikat Assostampa, katerega predsednik Carlo Muscatello je odločitev utemeljil z ugotovitvijo, da je sindikat s tem hotel priznati in poudariti zamisel in pomembno delo, ki ga je v teh letih opravil Segrè. Ta je izhajal iz ugotovitve, da medtem ko na svetu več kot 800 milijonov ljudi še vedno trpi lakoto, skoraj tretjina proizvedene hrane ne pride do miz, ampak jo prej zavržejo, kar je etično nesprejemljivo in predstavlja tudi okoljski problem. Gre za zamisel, ki pridobiva dodatno vrednost prav v tem času pandemije novega koronavirusa, ki skupaj s tistimi v zdravstvu prinaša izredne razmere tudi na gospodarskem in socialnem področju, je prepričan Muscatello.

S podelitvijo posebnega priznanja pa želijo novinarji iz Furlanije - Julijske krajine nagraditi delo Giovanne Botteri, tržaške novinarke, ki je v rodnem mestu začela svojo poklicno pot, ki jo je pripeljala do tega, da je postala pričevalka velikih mednarodnih dogodkov v zadnjih desetletjih, od vojn na Balkanu, v Afganistanu in Iraku preko obdobja v ZDA, kjer je sledila predsedovanju Baracka Obame in Donalda Trumpa, vse do prihoda na Kitajsko ravno ob izbruhu pandemije koronavirusa. Giovanna Botteri, letošnja novinarka leta, je vedno poročala o dejstvih z občutljivostjo, ne da bi zapadla skušnjavi po nastopaštvu ter iz zornega kota navadnega človeka, prav tako ni nikoli pozabila svoje tržaške ženskosti osebe, ki je obkrožila svet, a ni pozabila na svoje mesto in korenine, je zapisal Muscatello.

Podelitev bo potekala sredi decembra v dvorani deželnega sveta FJK, posvečena pa bo vsem zdravstvenim delavcem, ki si prizadevajo za zajezitev pandemije covida-19.