Aretirali domnevno preprodajalko

Lokalna policija skrbi za preprečevanje kaznivih dejanj v povezavi s preprodajo prepovedanih snovi, tako v centru kot na obrobju.

V soboto zvečer so izvajali kontrole ob na izvozu s hitre ceste pri Valmauri, kjer so opazili, da je voznica, ki je vozila iz Slovenije, brez razloga spremenila vozni pas in začela voziti hitreje.

Redarji so ji sledili in jo ustavili. 32-letna M.F. je bila očitno vznemerjena, tako da se je zdelo, da nekaj skriva. Lokalni policisti so tako pregledali njeno torbico, v kateri so odkrili deset gramov kokaina.

Zaradi tega odkritja so predvidevali, da bodo še več prepovedanih snovi našli v njenem stanovanju. Tam so odkrili še 70 gramov marihuane in na desetine tablet ekstazija, ki so bili najbrž namenjeni preprodaji. 32-letnico so zato aretirali zaradi suma posedovanja prepovedanih snovi z namenom preprodaje.