Aretirali prodajalca ponarejenih parfumov

42-letni romunski državljan je ustanovil zelo dobičkonosno podjetje, s katerim je iz Romunije uvažal parfume pomembnih blagovnih znamk in dragocene dišave, da bi osvojil italijanski trg. To mu ni uspelo, saj so mu zasegli 90.000 parfumov, ki so bili ponarejeni, za 42-letnikom pa se je nato izgubila vsaka sled.

Vse dokler niso karabinjerji iz Nabrežine pregledali avtobusa, ki je vozil iz Romunije proti Franciji. Ti so ga identificirali in odkrili, da ga iščejo z nalogom, ker mora prestati dve leti in dva meseca zaporne kazni zaradi prevzema ukradenega blaga in vnosa v državo ponarejenih izdelkov. Karabinjerji so zato romunskega državljana aretirali in odvedli v koronejski zapor.