Aretirali slovenskega preprodajalca

Z aretacijo slovenskega državljana se je zaključila preiskava Vino verde 2021, pri kateri sta sodelovali tržaška lokalna policija in kriminalistična policija iz Slovenije, delo pa je koordiniralo tržaško tožilstvo.

Med decembrom in januarjem so lokalni policisti aretirati štiri Tržačane in zasegli 20 kilogramov konoplje, so pa z namestnico tožilca Lucio Baldovin nadaljevali preiskavo, da bi ugotovili, od kod prihaja droga, ki je bila namenjena na tržaški trg.

Ugotovili so, da se za tem skrivata slovenska državljana: 36-letni K.A. in 44-letni G.D. z bivališčem v Sežani in Postojni. Pred dnevi so opravili hišno preiskavo in našli 11 kilogramov konoplje, 186 rastlin in 127 že posušenih rastlin. 44-letnika so policisti odvedli v koprski zapor.