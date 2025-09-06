Aretirali žensko, ki naj bi ukradla nakit, vreden 40.000 evrov

Policisti so pred nedavnim aretirali žensko, ki naj bi 24. avgusta iz stanovanja starejše gospe v Ulici Navali v Trstu ukradla nakit v skupni vrednosti približno 40 tisoč evrov. Gre za 34-letno italijansko državljanko, ki je že znana varnostnim organom, so danes sporočili s tržaške kvesture. Žrtev naj bi z različnimi izgovori prepričala, naj jo spusti v stanovanje.

Preiskovalci so pridobili in pregledali vrsta videoposnetkov mestnih nadzornih kamer, iz katerih je bilo razvidno, da je osumljenka sledila oškodovanki na poti proti njenemu domu. Po kraji je zapustila Trst in se odpravila na Videmsko, kjer so jo izsledili, so še pojasnili s tržaške kvesture. Osumljenka je v priporu v tržaškem zaporu.