Ater s prvim razpisom po 6 letih ponuja 110 neprofitnih stanovanj

Tržaški zavod za neprofitne gradnje Ater je po šestih letih odprl razpise za dodelitev najemnih stanovanj na območjih tržaške, miljske, devinsko-nabrežinske, dolinske, zgoniške in repentabrske občine. Zavod bo sprejemal vloge do 17. oktobra, do februarja 2026 pa sestavil nov prednostni seznam. Novosti in vsebine razpisa je predsednik Daniele Mosetti včeraj orisal na srečanju z novinarji.

Poenostavljen postopek

Na razpolago bo 110 novih in nekaj prenovljenih stanovanj. Gre v glavnem za bivalne enote v stanovanjskih kompleksih, ki jih gradijo v ulicah Prato, Pendice Scoglietto, Gradisca in Gemona. Prednostni seznam bo veljal tudi za dodelitev stanovanj, ki bodo v času njegove veljave prosta tudi v drugih stanovanjskih kompleksih.

Razpis je podoben tistim, ki jih je zavod objavljal pred leti. Novo vodstvo se je odločilo za dve spremembi oz. dodatka. Prosilci morajo imeti stalno bivališče v Furlaniji - Julijski krajini najmanj dve zaporedni leti. Do danes so prošnjo lahko oddali tisti, ki so na omenjenem ozemlju prebivali najmanj pet let v teku osmih let. Druga novost pa zadeva upravičence, ki so za stanovanje zaprosili na zadnjem razpisu leta 2019, a še niso dobili stanovanja. Pri sestavljanju prednostnega seznama bodo deležni višjega točkovanja.

Letni količnik prosilcev, ki ne sme presegati 20 tisoč evrov, ostaja nespremenjen, kot drugi pogoji za upravičenost do dodelitve bivalne enote. Povprečna najemnina neprofitnih stanovanj znaša 140 evrov.

Največ je samih žensk

V 9606 stanovanjih biva trenutno 17.537 ljudi. Več kot ena tretjina je starejša od 65 let, polovica (4825) pa stanuje sama, v glavnem gre za starejše stanovalce; 31 odstotkov je parov, 57 odstotkov pa žensk. Velika večina stanovalcev, to je 87 odstotkov, je italijanskih državljanov.