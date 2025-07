Avstrijske železnice naj bi uvedle hitri vlak med Trstom in Dunajem

Kdor se hoče peljati iz Trsta na Dunaj, ima le eno direktno povezavo, mednarodni vlak, ki med nekdanjo prestolnico avstro-ogrskega cesarstva in njegovo glavno luko potuje devet ur in enajst minut. Decembra pa naj bi se to spremenilo.

Z novim voznim redom bo namreč v celoti odprta za promet železnica pod Golico, ki spada v sistem novih evropskih koridorjev TEN-T, proga pa bo prinesla veliko sprememb za južno Avstrijo in okoliške države. Potovanje med Celovcem in Gradcem se bo s treh ur skrajšalo na tri četrt ure, vlaki bodo na novi progi dosegali hitrost nad 200 kilometrov na uro. Z novim voznim redom nameravajo Avstrijske zvezne železnice (ÖBB) okrepiti povezave z Italijo in posledično tudi s Trstom.

Uradnih informacij še ni, saj bodo urnike predstavili jeseni. Na spletni strani italijanskega Neodvisnega organa za regulacijo prometa (ART) pa je nekaj namigov, kakšne povezave se obetajo. Zakon predvideva namreč, da morajo ponudniki železniških povezav organu za regulacijo prometa javiti namero po uvedbi novih povezav, te pa so, po njihovi potrditvi, javne.

Železnice ÖBB naj bi tako, po navedbah ART, z decembrskim voznim redom uvedle hitri vlak med Trstom in Dunajem, z vmesnimi postanki v Gradcu, Celovcu in Vidmu. Potovanje naj bi trajalo dobrih šest ur v vsako smer, odhod z Dunaja je predviden malo pred 17. uro, s prihodom v Trst nekaj minut po 23. uri. V obratno smer naj bi vlak odpotoval tik pred 6. uro zjutraj in prispel na dunajski glavni kolodvor šest minut po 13. uri.

Stanje pa naj bi se v prihodnjih letih še dodatno spremenilo, saj bo predvidoma leta 2030 odprt za promet Bazni predor pod Semmeringom. Tunel, ki bo nadomestil zgodovinsko, skoraj dvesto let staro inženirsko mojstrovino Carla Ghege (za njegove inženirske zasluge mu je Trst posvetil ulico pri kolodvoru), bo omogočil še za pol ure hitrejše potovanje med Dunajem in južno Avstrijo ter, posledično, Trstom in Slovenijo. Posledično se bodo tudi izboljšale zmogljivosti za tovorni promet med Trstom in Dunajem, Češko ter Slovaško.