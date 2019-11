Na Krasu se je že spet prevrnil avtomobil. Na cesti med Repničem in Briščiki je 41-letna tržaška voznica smarta okrog 16. ure izgubila nadzor nad vozilom, ki je zapeljalo s cestišča, trčilo ob suhi zidek ob cesti in bočno pristalo na travi onstran zidka. Voznica se ni poškodovala, sama je zlezla iz vozila. Na prizorišču so bili gasilci in nabrežinski karabinjerji.