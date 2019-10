Avto podrl žensko v Miramarskem drevoredu

Na prehodu za pešce pred nekdanjim sedežem mestnih redarjev (sedanjo remizo) v Miramarskem drevoredu v Rojanu se je v prometni nesreči malo po 15. uri huje poškodovala peška. Na odseku, ki je bil že večkrat prizorišče prometnih nesreč, je žensko podrl avtomobil znamke Lancia italijanske registracije, ki je peljal iz Barkovelj proti Trstu. Reševalci so žensko pravkar odpeljali v bolnišnico, navzoči so lokalna policija in gasilci.

Zaradi nesreče so drevored začasno zaprli za promet in vozila preusmerjali na stranske ulice.