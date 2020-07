Avto zgrmel v grapo

Na območju Lazareta pri Miljah je danes nekaj pred 13. uro prišlo do nesreče, v kateri je avtomobil znamke Fiat rdeče barve iz za zdaj še nepojasnjenih razlogov zgrmel v grapo, ki se nahaja pod turistično kmetijo Scheriani, in tam obtičal na strehi. Na prizorišče so prišli gasilci iz Milj in Trsta s premičnim žerjavom, ki so voznico izvlekli iz razbitin avtomobila in izročili reševalcem službe 118 za zdravstveno pomoč, saj je utrpela udarce. Poleg omenjenih so pomoč nudili tudi gorski reševalci in pripadniki policije.