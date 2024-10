Prispevek za namestitev videonadzornih sistemov in protivlomnih naprav

Za spodbujanje boljših varnostnih pogojev na občinskem ozemlju in za zaščito prebivalstva pred tatvinami namerava Občina Dolina odmeriti prispevek za namestitev protivlomnih naprav, protiropnih naprav in video nadzornih sistemov. Gre za ukrep, za katerega so se že odločile tudi sosednje občine in se izvaja s prispevkom Dežele Furlanije - Julijske krajine.

Občinski odbor je sprejel razpis, ki je že objavljen na oglasni deski in na občinski spletni strani, z vsemi informacijami o posegih, za katere je mogoče zaprositi za prispevek, o osebah, ki lahko prejmejo prispevek, ter o načinu za predložitev vlog.

Prispevek je mogoče prejeti za namestitev kamer, video domofonskih sistemov, detektorjev proti kraji, alarmnih sistemov, detektorjev odpiranja in vloma na oknih in vratih, nakup in montažo protivlomnih ali okrepljenih vrat in naoknic, kovinskih dvižnih vrat in kovinskih rolet s posebnimi dodatnimi zaporami, vrat in oken z neprebojnim steklom, rešetk in ograj na vratih ali oknih, ključavnic in kukal na vratih.

Občani lahko prejmejo prispevek za kritje do 60 odstotkov stroška. Vloge morajo biti oddane do 31. januarja 2025 in morajo zadevati posege, ki so bili opravljeni ali plačani med 1. januarjem 2024 in 31. januarjem 2025.

Občina Dolina zamenjuje tačas tudi vseh 17 nadzornih kamer, kolikor jih je danes posejanih po domačem območju, in postavlja nove oz. dodatne tudi ob vhodih v vasi in zaselke, da bi okrepila nadzor nad dogajanjem. Skupno jih bo na koncu 22.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.