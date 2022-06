Avtobusi pogosteje do morja

Avtobusi podjetja za javni potniški promet TPL bodo danes začeli voziti po poletnem voznem redu. V Trstu so tudi tokrat posebno pozornost namenili kopalcem. Avtobusa št. 36 in 6 se bosta pogosteje vozila do Barkovelj in nazaj. Prvi bo s 104 dnevnimi vožnjami povezoval Ul. Giulia in križišče pri Miramaru, proga avtobusne linije št. 6 med Trgom in Grljanom pa bo dosegla več kot 120 dnevnih povezav. Med slednjimi je predvidenih tudi 35 povezav s Starim pristaniščem. Avtobus št. 6 bo v bistvu nadomestil avtobusno linijo št. 81 in se bo ustavil pri Skladišču 26 ter kongresnem centru.

Vrača se tudi avtobus št. 70, ki bo vozil med Vižovljami in Sesljanskim zalivom. Ljubitelji mestnega kopanja bodo na svoj račun prišli z avtobusno linijo št. 9, ki bo med 7.30 in 19.30 svojo pot od Trga Gioberti podaljšala do kopališča Ausonia.Avtobusno linijo št. 90 med Lazaretom in Trgom Alto Adriatico v Miljah bodo spet vzpostavili s 1. julijem. V najbolj vročih poletnih mesecih bodo prekinili avtobusne linije št. 55, 56 in 57, ki so namenjene šolski mladini.