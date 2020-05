Avtobusi z opozorili, kam sesti

Od danes je vseh 270 avtobusov mestnega prevoznika Trieste Trasporti označenih z novimi opozorili. Vsak drugi sedež je označen s tablico, na kateri je napis o prepovedi sedenja. Potnike na prepoved opozarjajo v italijanščini in angleščini. Na vprašanje, zakaj niso nalepili tudi opozoril v slovenščini, nam je predstavnik za stike z javnostmi mestnega prevoznika Trieste Trasporti Michele Scozzai odgovoril, da ne gre za malomarnost, ampak za delo v hitrici. Opozorilne nalepke so namreč dali v tisk prejšnji petek zvečer, obrazec pa so si sposodili od novega regionalnega prevoznika TPL. »V okoliščinah, v katerih smo, ni mogoče ničesar načrtovati. Vse pripravljamo v naglici. O vsem smo obveščeni zadnji trenutek,« je povedal predstavnik mestnega prevoznika, ki je ob tem tudi dejal, da so z zadnjo okrožnico predsednika deželne vlade precej zadovoljni, saj bodo avtobusi lahko celo polovično zasedeni. »Sprva se je govorilo, da bo na avtobus lahko vstopilo veliko manj potnikov. Po zadnji okrožnici pa bodo 18-metrski avtobus lahko prevažali 80 potnikov naenkrat, 12-metrski 50 potnikov, na mikro avtobusih pa bo lahko največ 25 ljudi,« je razložil Scozzai. Bodo vozniki avtobusov morali kontrolirati število potnikov na avtobusu? To ne pride v poštev, so poudarili pri mestnem prevozniku, saj morajo biti vozniki med vožnjo osredotočeni na cesto in promet na njej. Ob tem so še opozorili, da voznik po državni normi ni dolžan kontrolirati števila potnikov.