Avtomobil z 11 potniki med begom zapeljal s ceste

Danes, okoli 4. ure, so policisti na cesti Lokev-Škibini na Sežanskem ustavljali voznika avtomobila kia sportage hrvaških registrskih tablic, ki se ni odzival na njihove znake in je pospešil v smeri proti Italiji, poročajo Primorske novice. Policisti so zapeljali za njim in približno po kilometru naleteli na prometno nesrečo.

Kot so za PN povedali na koprski policijski upravi, je v ostrem ovinku voznik zapeljal s ceste, avto se je prevrnil na bok, voznik pa je pobegnil. V avtu je bilo enajst državljanov Kitajske, tri so zaradi poškodb reševalci odpeljali v izolsko bolnišnico. Dva so že odpustili, eden pa je še na opazovanju, so še dodali.

Gasilci ZGRS Sežana so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, do prihoda reševalcev so nudili pomoč poškodovanim osebam in pomagali policistom.