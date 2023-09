Avtonomija tržaškega pristanišča ni pod vprašajem

Najkasneje do konca leta bodo začeli z deli na območju žaveljske rafinerije, kjer bodo Madžari zgradili pristaniški terminal in logistično bazo. Proceduralni postopek so sprožili v četrtek zjutraj in ga nameravajo zaključiti v kratkem. To je včeraj ob robu dvodnevnega foruma o morju, ki ga je pod okriljem predsedstva vlade organiziralo svetovalno podjetje The European House - Ambrosetti, napovedal namestnik ministra za infrastrukturo in transport Edoardo Rixi. Izpostavil je, da je za njim uspešen sestanek z madžarskim kolegom in da oba verjameta, da bodo projekt uresničili v kratkem. Namestnik ministra Mattea Salvinija je tudi dejal, da je v njihovem interesu zagotoviti madžarskemu investitorju odgovore na odprta vprašanja, saj se zavedajo strateške vloge tržaškega pristanišča.

Prvi forum o morju, na katerem so različni udeleženci v en glas poudarjali, da ima Italija več kot osem tisoč kilometrov obale, po številu zaposlenih in dodani vrednosti, ki jo prinašajo gospodarske dejavnosti, povezane z morjem, se v Evropski uniji uvršča na tretje mesto, je včeraj od predstavnikov vlade uvedel prav Rixi. Če so v četrtek politiki govorili predvsem o novem načrtu za upravljanje z morskimi viri, so se včerajšnji govorci v razpravah osredotočili predvsem na gospodarski razvoj pomorskih dejavnosti.

Salvinijev namestnik je tako napovedal, da bodo ob sprejetju reforme o pristaniščih upoštevali specifike posameznih pristanišč. Ker tržaški pristaniški sistem deluje odlično, se vanj ne nameravajo vmešavati in lahko računa na popolno avtonomijo, je napovedal Rixi in dodal, da je treba pomagati tistim pristaniščem, ki na področju digitalizacije močno zaostajajo. Gost je tudi napovedal, da nameravajo vzpostaviti direkcijo, ki bo zapolnjevala vrzel med razvitim in nerazvitim pristaniškim sistemom. Ob tem je namestnik ministra kategorično zavrnil možnost, da bi bila avtonomija tržaškega pristanišča kakor koli ogrožena.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.