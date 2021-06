Bani: kmalu konec divjega parkiranja?

Tržaška občinska uprava bo zemljišče, ki leži ob italijanski šoli Kugy pri Banih in je znano po ledinskem imenu Uǝ grace, dala zagraditi, da tam ne bo več mogoče divje parkiranje ob sobotah in nedeljah. To je rezultat torkovega popoldanskega obiska tržaškega župana Roberta Dipiazze na omenjenem območju pri Banih preteklega 8. junija.

Srečanja, ki so si ga krajani želeli že od konca preteklega leta, so se poleg tržaškega prvega občana udeležili še občinska svetnika Valentina Repini in Igor Svab, predsednik rajonskega sveta za Vzhodni Kras Marko De Luisa, predsednica Jusa Bani Neva Husu in predsednik Agrarne skupnosti za tržaško pokrajino Izidor Sancin. Divje parkiranje ob koncih tedna na območju, ki mu domačini pravijo Uǝ grace, je že star problem, ki jezi krajane. Le-ti želijo, da zemljišče ostane zelena površina, se pravi travnik oz. pašnik, kot je tudi označeno v veljavnem prostorskem načrtu, medtem ko ga zlasti tržaški vikendaški izletniki prepogosto radi uporabljajo kot parkirišče oz. izhodiščno točko za kolesarske izlete in sprehode, za katerimi večkrat ostaja veliko odpadkov.

Na srečanju je bil tudi govor o nadaljevanju postopka za dosego transakcije med Občino Trst in Jusom Bani glede jusarskih zemljišč, podobne tisti, ki je bila pred leti dosežena na Kontovelu. Pravzaprav se je postopek začel že leta 2014, a se je ustavil. Predstavniki banovskega jusa so tokrat županu predali dokumentacijo, ki jo bodo zdaj pregledali v občinskem uradu za premoženje. Pri banovskem jusu upajo, da bo tokrat postopek šel naprej in se enkrat tudi končal.