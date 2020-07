Barcolana bo, na morju in na kopnem!

Medtem ko se odpovedi množičnih dogodkov vrstijo kot po tekočem traku, so organizatorji 52. Barcolane z Mitjo Gialuzem na čelu potrdili, da najbolj množična regata letos bo, tako na morju kot na kopnem.

Množični dogodek, ki privabi vsako leto v Trst številne jadralce in ljubitelje morja (in ne samo), bo sicer zaživel v nekoliko drugačni obliki, s tem da bo format isti, a vse bo steklo ob upoštevanju omejitev za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

Prav zato bo na primer vpisovanje, ki se je že začelo, steklo povsem po spletu. Organizatorji so posebej kontaktirali vsakga od lanskih udeležencev in čisto vsi so tudi potrdili nastop, kar daje organizatorjem še dodatno motivacijo, da nadaljujejo s pripravami kljub posebnim okoliščinam. Darilni paket ob vpisu bodo udeleženci prejeli po pošti, priložnostno bodo tudi pripravili spletno trgovino s spominki letošnje regate.

Glavna novost bo, da bodo morale vse jadrnice dobiti privez, za kar bodo skrbeli tudi organizatorji.

Kot običajno bo Barcolana seveda zaživela tudi na kopnem, a letos zaradi omejitev proti širjenju nove koronavirusne bolezni ne bo naselja na nabrežju. Da bi preprečili združevanje ljudi, se bodo organizatorji posluževali tržaških trgov in ulic. Skratka, naselje bo zato razpršeno, kar bo hkrati omogočilo, da bo z Barcolano oživelo res celotno mesto. S tem v zvezi je tudi župan Dipazza napovedal, da želi biti Barcolana ključni dogodek, s katerim bo mesto spet gospodarsko razcvetelo in dalo pomemben signal Italiji in Evropi nasploh.

Vse bo mogoče le s skupnimi močmi, zato je Mitja Gialuz, predsednik barkovljanskega kluba SVBG, napovedal tudi letošnji slogan: Together, Skupaj. »Kot smo vsi skupaj spoštovali pravila za zajezitev novega koronvarisua, tako bomo lahko le s skupnimi močmi organizirali Barcolano,« je še dodal predsednik dežele FJK Massimiliano Fedriga.