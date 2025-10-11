Barcolana jutri s šibkim vetrom

Danes in jutri bo ob obsežnem polju visokega zračnega tlaka vremenska slika nekoliko bolj umirjena kot včeraj, ko je ozračje rahlo prevetrila oslabljena vremenska fronta, ki je naše kraje prešla v četrtek zvečer. Prevladovalo bo sončno in prijetno toplo vreme. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog ali rahlo nad 20 stopinj Celzija.

Danes in jutri lahko pričakujemo podobno vetrovno sliko kot včeraj, le da bo vzhodnik šibkejši. Po zadnjih izračunih bo jutri v Tržaškem zalivu zgodaj zjutraj v najboljšem primeru lahko dosegal povprečno hitrost okrog 10 km/h s sunki do okrog 20 km/h, nato bo s soncem, ko se bodo temperaturne razlike med kopnim in morjem izravnavale, precej hitro slabel. Okrog poldneva ali morda že prej bi lahko vzhodnik ponekod na regatnem polju skoraj ponehal in bo povečini zelo šibak, nakar naj bi rahel komajda zaznaven vetrič obrnil z obratne smeri.

Današnja vetrovna slika je medtem pokazala, da je bil vzhodnik zjutraj rahlo močnejši tik tržaške in miljske obale, medtem ko je bil šibkejši na odprtem morju, kjer je tudi prej ponehal in obrnil z izjemno šibko jakostjo z obratne smeri.