Barcolana: kam, kdaj, kako

V času Barcolane je pogled na morje z Napoleonske ceste pravo doživetje. Da se lahko mimoidoči okrepčajo, pa že vrsto let skrbita slovenski športni društvi. Na Opčinah pri Obelisku (Selivcu) je včeraj svojo stojnico že odprl Smučarski klub Brdina, ki bo med drugim ponujal joto, sendviče, kruhove cmoke z golažem in pijačo. Pri Brdini so pripravili QR kodo, preko katere se lahko dostopa do štirijezičnega jedilnega lista. Stojnica bo odprta tudi danes in v nedeljo od 7. ure dalje.

Na drugi strani Napoleonske ceste pri Kontovelu pa bodo svojo stojnico danes ob 13. uri odprli člani AŠD Mladina, lačnim pa bodo ponujali jedi z žara, kuhan pršut, obložene kruhke z bakalajem, sladice in pijačo. Ob 17. uri bo pri stojnici nastopila plesna skupina Cheerdance Millenium, od 18. ure pa bo ljudi zabaval DJ Readhead. Jutri bodo stojnico odprli ob 8. uri.

Pokal organizatorjem

Kot običajno je prehodni pokal, ki ga vsako leto prejme zmagovalec Barcolane, spet romal v roke predsednika SVBG. Mitja Gialuz je tako včeraj prevzel pokal, ki ga je lani zmagala Arca Furia Benussija. 100-čeveljska jadrnica, tudi letos največja v floti, bo glavna favoritka jutrišnje regate.

Gost Drago Jančar

V okviru literarnega festivala Barcolana bo danes ob 18.30 v bivši ribarnici spregovoril tudi slovenski pisatelj Drago Jančar o svojem romanu In ljubezen tudi (E l’amore anche ha bisogno di riposo).

Večer z glasbo

Na predvečer pred jutrišnjo osrednjo regato bo v Ulici Cavana med 19.30 in 21.30 nastopila skupina Nobrasska, od 19.00 dalje pa bo duo Aurora Rays in Paolo Jus igral na Ulici Torino.

Tudi jadrnice Ufo

Da bi jadranje čim bolj približali gledalcem, bodo jadralne ekipe monotipnih jadrnic tekmovale tik pred nabrežjem. Ob 19.00 bo start tradicionalne nočne regate v razredu Ufo, kjer ima JK Čupa s posadko na krovu Drago Nudo priložnost, da se izkaže.

Vespucci v Trstu

Stalna gostija Barcolane je tudi legendarna jadrnica Vespucci, ki je včeraj predvečer odplula iz Benetk, danes pa bo na tržaškem nabrežju.

Iz Ravenne prva Irina

Transferno regato iz Ravenne do Trsta je prva zaključila Irina, jadrnica tipa Farr 40 Maurizia Guglielmija, ki je včeraj priplula v Trst. Prihod ostalih in nagrajevanje bo danes ob 15.30 v bivši ribarnici.

Številni dogodki

Celoten spored stranskih dogodkov na Barcolani je objavljen na spletni strani organizatorjev v italijanščini in angleščini.

Start regate

Start regate je v nedeljo, 9. oktobra, ob 10.30, med Barkovljami in Miramarom.