Budinich, znanstvenik, čigar pečat je še občutiti

Na predvečer začetka znanstvenega festivala Trieste Next so v gledališču Miela premierno predvajali dokumentarni film Budinich, pirat znanosti, ki ga je režirala Sara Švagelj. Nabito polna dvorana je z zanimanjem spremljala zgodbo o človeku, ki je pomembno zaznamoval razvoj znanstvenega okolja v Trstu.

»Visoka kultura je naravna sovražnica vsake oblike nacionalizma, saj se zlahka širi prek meja, ne da bi jo lahko kdo ustavil, in ne priznava meja nobene vrste.« Tako je v svoji avtobiografiji zapisal Paolo Budinich, njegova misel pa je tudi rdeča nit dokumentarnega filma, ki so ga kot predpremiero festivala Trieste Next predstavili v Mieli. Petinpetdesetminutni dokumentarni film pripoveduje zgodbo o Paolu Budinichu, rojenem leta 1916 na Lošinju, ki je pozneje postal eden ključnih graditeljev tega, kar danes poznamo kot tržaški znanstveni sistem. Film je režirala, kot rečeno, Sara Švagelj, soustanoviteljica produkcijske hiše ReBel Film.

Pri nastajanju je združila odlomke iz Budinicheve avtobiografije Arcipelago delle meraviglie s pričevanji ljudi, ki so ga poznali, in raziskovalcev, ki danes delujejo v ustanovah, pri katerih je imel pomembno vlogo. Med sogovorniki v dokumentarcu je tudi Daniele Amati, katerega pričevanje je bilo posneto pred njegovo smrtjo avgusta letos.

Švagelj je po koncu predvajanja dokumentarca povedala, da jo je pri pogovorih presenetilo, kako z neverjetno odločnostjo se Budinicha še danes spominjajo ljudje, ki so ga poznali. Fizik Erio Tosatti, ki je v Trst prišel leta 1967 in je bil eden njegovih tesnejših sodelavcev, ga je opisal kot človeka, ki nikoli ni bil zadovoljen z doseženim in si je nenehno prizadeval za nove zamisli in napredek. Paola Rodari, ena od ustanoviteljic Znanstvenega imaginarija, ga je označila za svojega »nadomestnega očeta« na področju znanstvene politike.

Po besedah režiserke se je v vseh pričevanjih ponavljala ista značilnost: Budinich je bil drugačen od številnih ljudi v znanosti, ki so se osredotočali na lastno delo in kariero. Sam je bil usmerjen navzven. Ni si prizadeval toliko za lastni uspeh, temveč za ustvarjanje pogojev, v katerih bi lahko raziskovali in uspeli tudi drugi. V Trst in njegovo morje se je Budinich tako zaljubil, da je zavrnil tudi mikavno službeno ponudbo v Bologni.

Film bodo jutri zvečer ob 21. uri predvajali na kanalu Rai 3.