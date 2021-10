Barcolana: Skrajšali regato, konec za manjše jadrnice (v živo)

10.00 - Pol ure pred startom je na morju precej ekstremno. Burja pritiska z jakostjo 24 vozlov, sunki pa so tudi močnejši.

Jadrnice se borijo z vetrom. Naš fotograf je ujel že prvo nesrečo, ko se je jadrnica prevrnila. Upamo, da jih bo čim manj.

10.12 - Moro di Venezia z okvaro vanga. Zanj je že konec Barcolane.

10.19 - Več jadrnic ima že pretrgana jadra.

10.27 - Na startu sunki do 27 vozlov.

10.30 - Start Barcolane: Portopiccolo startal pri Barkovaljh, Way of Life in Arca pa na sredini regatnega polja

10.32 - Težave z glavnim jadrom na jadrnici Portopiccolo Prosecco doc. Nadaljujejo, so tretji.

10.38 - Sunki do 43 vozlov. Vodi Arca.

10.44 - Vodi slovenska ekipa EWol z Gašperjem Vinčecem. Na prvi boji sunki do 34 vozlov.

10.46 - Na prvi boji prva obrača Way of life, za njo Arca SGR

10.47 - Tretji obrača bojo Adriatic Europa Dušan Puh

10.50 - Way of life pri drugi boji, za njo Arca SGR. Tretji Dušan Puh z Adriatic Europo, četrti Shining.

10.54 - Way of Life z okvaro na glavnem jadru. Arca SGR Prevzela vodstvo.

10.58 - Way of life popravila okvaro in nadaljuje na drugem mestu.

11.04 - Arca SGR vodi, sledi ji slovenska Way od life, na krmilu Maurizio Benčič.

10.07 - Velika gneča na prvi boji. Veter je pojenjal, 17 vozlov.

11.19 - Konec: Arca SGR zmagala, regatni odbor skrajšal regato pri tretji boji. Drugo mesto slovenski Way of life.

11.42 - Regatni odbor je odločil, da bo regata veljavna samo za jadrnice do kartegorije 1, za manjše kategorij 2 do 7 pa je prekinjena