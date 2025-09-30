Barcolano bodo pozdravili v slovenščini

Literarni večeri, koncerti, likovne delavnice za osnovnošolce, poučni sprehodi, predstavitve knjig, regate in dogodki v jadralni vasi na mestnem nabrežju. Vse to in še veliko več prinaša letošnja izdaja Slovenskega pozdrava Barkovljanki, ki je že nekaj let sestavni del Barcolane. Živahne priprave so v teku, podrobnosti pestrega programa pa so pripravili na današnji novinarski konferenci na sedežu TPK Sirena.

Slovenska prosveta in založba Mladika sta pripravili program tako za najmlajše kot tiste starejše. Prihodnji ponedeljek bosta na sporedu kar dva dogodka. V knjigarni Ubik na Borznem trgu (ob 18. uri) bodo priredili poklon Brunu Volpiju Lisjaku. Poklonili se mi bodo tako, da bodo predstavili njegovo knjigo La flotta russa a Trieste. 1808 - 1810. Due anni di storia dimenticata.

V soboto, 4. oktobra, bo na programu antropološki-naravoslovni sprehod, ki ga prireja KD Igo Gruden iz Nabrežine. Zainteresirani se bodo zbrali ob 9.30 na parkirišču IAT v Sesljanu. Od srede, 8., do nedelje, 12. oktobra, bo v Naselju Barcolana stojnica ZSŠDI, ki bo letos prenovljena, v ospredju pa bosta dve ambasadorki slovenskega športa v Italij - jadralka Jana Germani in smučarka Caterina Sinigoi.

V petek, 10. oktobra (ob 20.uri), Zveza slovenskih kulturnih društev ETS vabi na koncert Glasovi harmonije. Ta bo potekal v luteranski cerkvi. Veliki finale Slovenskega pozdrava Barkovljanki bo na programu v soboto, 11. oktobra, se pravi dan pred najmnožičnejšo regato na svetu. Vrača se regata Got To Barcolana from Sloveija, ki letos praznuje 10 let. Regata v režiji TPK Sirena in SVBG in v sodelovanju z ZSŠDI, Jadralno zvezo Slovenije ter Jadralnim klubom Pirat se bo ob 11. ur začela v Piranskem zalivu, končala pa pred Velikim trgom. Najhitrejše jadralce bodo nagradili ob 18. uri v mali dvorani gledališča Verdi.