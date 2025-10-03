Barcolano pozdravili tudi v vili Tomažič

Priljubljeni jadralni praznik Barcolana so sinoči pozdravili tudi v rezidenci Generalnega konzulata Republike Slovenije v vili Tomažič v Trstu. Druženje s predstavniki slovenskih organizacij in lokalnih oblasti sta v Vili Tomažič uvedla mlada pianista Evan Miliani (Glasbena matica Trst) in Tinkara Teinovič (Glasbena šola Sežana).

Generalni konzul Gregor Šuc je poudaril, kako pomembno je, da smo tudi Slovenci vključeni v praznik, ki poleg športa vključuje tudi kulturne prireditve. V imenu ZSŠDI je Evgen Ban izpostavil pomen druženja in diplomacije, ki odpira dialog