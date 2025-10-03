VREME
DANES
Petek, 03 oktober 2025
Iskanje
Konzulat

Barcolano pozdravili tudi v vili Tomažič

V rezidenci Generalnega konzulata Republike Slovenije je sinoči potekalo druženje s predstavniki slovenskih organizacij in lokalnih oblasti

Spletno uredništvo |
Trst |
3. okt. 2025 | 9:27
    Barcolano pozdravili tudi v vili Tomažič
    Prizor včerajšnjega druženja v vili Tomažič (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Priljubljeni jadralni praznik Barcolana so sinoči pozdravili tudi v rezidenci Generalnega konzulata Republike Slovenije v vili Tomažič v Trstu. Druženje s predstavniki slovenskih organizacij in lokalnih oblasti sta v Vili Tomažič uvedla mlada pianista Evan Miliani (Glasbena matica Trst) in Tinkara Teinovič (Glasbena šola Sežana).

Generalni konzul Gregor Šuc je poudaril, kako pomembno je, da smo tudi Slovenci vključeni v praznik, ki poleg športa vključuje tudi kulturne prireditve. V imenu ZSŠDI je Evgen Ban izpostavil pomen druženja in diplomacije, ki odpira dialog

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: