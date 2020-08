Barilla in Zara sklenili še zadnji sporazum

Miljska tovarna testenin Zara bo s prvim oktobrom uradno prešla pod lastnino družbe Barilla. Industrijska družba iz Parme je sicer s pogajanji začela že maja 2018, včeraj pa je prišlo do sklenitve še zadnjega sporazuma med sindikati in družbo: 153 delavcem so namreč zagotovili, da bodo delovna mesta obdržali v skladu s kolektivno pogodbo.

»Dogovor zagotavlja nepretrgano delovanje proizvajalnega podjetja, ki je za Tržaško in za Furlanijo - Julijsko krajino strateškega pomena,« so v sporočilu za javnost zapisali predstavnika pristojnega sindikata Fai Cisl Fvg Claudia Sacilotto in Marco Savi ter sindikalni predstavnik osebja Marco Di Lauro.

Iz vrst sindikata Cgil Flai pa je Sandra Modesti sporočila, da so v nove lastnike že zaupali: »Vedeli smo, da je Barilla med najbolj uspešnimi družbami v Italiji.«